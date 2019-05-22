9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu DAÜ’de yapılacak

Önde Gelen Bilim İnsanları Katılacak
Sempozyum’a ilişkin 9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sempozyumun temasını sıklıkla kullanılan bir metafor olan ‘Odadaki Fili Görmek’ olarak belirledik. Bu metafor altında da Klinik Psikoloji’nin bilinen ve bilinmeyenlerini, Türkiye’nin bu alandaki önde gelen bilim insanlarıyla ve uygulamacılarıyla paylaşmak amacındayız. Bu bağlamda sempozyumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve DAÜ’de gerçekleşebileceği fikri ortaya atılıp bizimle paylaşıldığında çok heyecanlandık. Vefatından önce de sonra da adı geçen her ortamda saygıyla anılan Prof. Dr. Işık Savaşır hocamızın adını taşıyan bu sempozyumu düzenlemekten ve hocamızın adını yaşatmaya katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” Katılımın oldukça yoğun olmasının beklendiği söz konusu sempozyuma KKTC’den de konu ile ilgili olan tüm paydaşların katılması öngörülüyor.
Önde Gelen Bilim İnsanları Katılacak