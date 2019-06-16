9. Girne Kültür Sanat Günleri 18 Haziran’da başlıyor

“BİR VALİZE NE SIĞAR Kİ” İSİMLİ TİYATRO OYUNUYLA BAŞLAYACAK 9. GİRNE KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ, HADİSE KONSERİYLE DEVAM EDECEK

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri, 18 Haziran’da Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Bir Valize Ne Sığar Ki” isimli tiyatro oyunuyla başlıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Amfi Tiyatro’da saat 21.00’de başlayacak oyunun biletleri, Girne Belediyesi Halkla İlişliler Birimi, Deniz Plazalar ve etkinlik günü amfi tiyatro gişesinden temin edilebilir.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 9. Girne Kültür Sanat Günleri’nin, Girne Amfi Tiyatro’da ve kentin farklı noktalarında, her yıl olduğu gibi bu yıl da, dolu dolu geçeceğini söyledi. Nidai Güngördü, açılışın Türkiye’de kapalı gişe oynayan “Bir Valize Ne Sığar Ki” adlı tiyatro oyunu ile yapılacağını belirtti.

Etkinlik programı şöyle:

18 Haziran Ankara Devlet Tiyatrosu “Bir valize ne sığar ki” tiyatro oyunu

09 Temmuz Hadise konseri

23 Temmuz Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri

06 Ağustos Hayko Cepkin konseri

Eylül 2019 Yerli sanatçı ve müzik grupları konseri

06 Eylül Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sıla 4/ Klasik Müzik konseri

10 Eylül Fazıl Say konseri