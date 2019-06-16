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9. Girne Kültür Sanat Günleri 18 Haziran’da başlıyor

9. Girne Kültür Sanat Günleri 18 Haziran’da başlıyor

16 Haziran 2019 Pazar 09:45
9. Girne Kültür Sanat Günleri 18 Haziran’da başlıyor

“BİR VALİZE NE SIĞAR Kİ” İSİMLİ TİYATRO OYUNUYLA BAŞLAYACAK 9. GİRNE KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ, HADİSE KONSERİYLE DEVAM EDECEK

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri, 18 Haziran’da Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Bir Valize Ne Sığar Ki” isimli tiyatro oyunuyla başlıyor.

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Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Amfi Tiyatro’da saat 21.00’de başlayacak oyunun biletleri, Girne Belediyesi Halkla İlişliler Birimi, Deniz Plazalar ve etkinlik günü amfi tiyatro gişesinden temin edilebilir.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 9. Girne Kültür Sanat Günleri’nin, Girne Amfi Tiyatro’da ve kentin farklı noktalarında, her yıl olduğu gibi bu yıl da, dolu dolu geçeceğini söyledi. Nidai Güngördü, açılışın Türkiye’de kapalı gişe oynayan  “Bir Valize Ne Sığar Ki” adlı tiyatro oyunu ile yapılacağını belirtti.

Etkinlik programı şöyle:

18 Haziran     Ankara Devlet Tiyatrosu “Bir valize ne sığar ki” tiyatro oyunu
09 Temmuz    Hadise konseri
23 Temmuz    Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri
06 Ağustos    Hayko Cepkin konseri
Eylül 2019     Yerli sanatçı ve müzik grupları konseri
06 Eylül         Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sıla 4/ Klasik Müzik konseri
10 Eylül         Fazıl Say konseri

Son Güncelleme: 16.06.2019 12:56
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