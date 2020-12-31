9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği'nden hükümete cevap bekleyen sorular

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 9 Eylül İlkokulu’nda karantinaya alınan kişilerin dışında kalan tüm öğrenci, öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin 10 Ocak 2021 tarihine kadar ev izolasyonunda kalmalarına karar vermişti.

9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği, alınan karara ilişkin yetkililere bir dizi soru yöneltti. 9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin ve ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda ne yapılacağı soruldu.

9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

1- Temaslı takibinde okulumuza uygulanan izolasyonun benzer örnekleri var mı? Yoksa ilk kez 9 Eylül İlkokulu için mi uygulandı ? İlk kez uygulanmışsa uygulamadaki esas gerekçeleriniz nelerdir?

2- Okulda yapılan tarama neticesinde, okulun %95’i NEGATİF sonuçlanmış % 2’si okula gelmemiş ve hiçbir şekilde temaslı olmamışken geriye kalan % 3’ lük nüfüsü kapsayan temaslı ve vakalar için bu kararın alınması ailelerimizde daha fazla vaka mı var kaygısına neden olmuştur. Bu haklı endişeleri gidermek amaçlı daha kapsamlı bir açıklama beklenmektedir.

3- Covid 19 salgını dolayısı ile yaklaşık 15 gündür çocuğunu okula göndermeyen, göndermemesine rağmen PCR testi yaptırıp test sonucu negatif olan çocuklarımızın aileleri niye bu karar ile tecrit edildi? Bu aileler için daha esnek kararların, özel izinlerin alınması söz konusu olabilir mi?

4- Test sonuçları negatif olmasına rağmen aileleri ile birlikte ev karantinasına alınan çocukların psikolojik durumları düşünüldü mü? Psikolojik durumlarının bozulmaması adına ne gibi yönlendirici önlemler düşünülmüştür?

5- On beş günlük izole kalınmasından dolayı özel sektörde çalışan ailelerin mağduriyetleri konusunda ne tür önlemler düşünülmüştür?

6- On beş günlük izole süresince market, eczane, banka vs. gibi ihtiyaçların tedariğinde ne tavsiye edilmektedir?

7- KGS’ye girecek 5. Sınıf öğrencilerinin mağduriyeti konusunda ne gibi önlemler alınacaktır?

9 Eylül İlkolulu mağdur edilen ailerimizin adına Okul Aile Birliği olarak cevap bekiyoruz.