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9 Eylül İlkokulu bir süreliğine kapatılıyor

27 Aralık 2020 Pazar 21:28
9 Eylül İlkokulu bir süreliğine kapatılıyor
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OKULDA, HASTANEDE VE ERCAN'DA 10 POZİTİF VAKA... 9 EYLÜL İLKOKULU KAPATILDI

9 EYLÜL İLKOKULU’NDA 3 ÖĞRETMEN POZİTİF... OKULDA EĞİTİME BİR SÜRE ARA VERİLDİ 

HASTANENİN GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM SERVİSİNDEKİ 3 HEMŞİRE VE BİR HASTADA DA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

ERCAN HAVALİMANI İTFAİYE BÖLÜMÜNDEKİ 3 ÇALIŞANIN DA TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

SAĞLIK BAKANLIĞI GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINDIĞINI VE TEMASLI TAKİBİNİN SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

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Sağlık Bakanlığı bir okulda, hastanede ve Ercan Havalimanı'nda 10 pozitif vaka saptandığını açıkladı. Bakanlık, Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda 3 öğretmende Covid-19 pozitif tespit edildiği için okulun bir süre kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümü yoğun bakım servisinde görevli 3 hemşire ile 1 hastada ve Ercan Havalimanı itfaiye bölümünde 3 çalışanda da virüs tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan bu akşam yapılan açıklamada, bugün saptanan koronavirüs vakaları ve alınan önlemlerle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, 9 Eylül İlkokulu'nda 3 öğretmende Covid-19 pozitif tespit edilmesi ve bu öğretmenlerin çeşitli sınıflarda görev yapmaları dolayısıyla temaslı takibinin daha sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu okulun bir müddet kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Ayrıca Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde göğüs hastalıkları yoğun bakım servisinde 3 hemşirenin Covid-19 pozitif olması ve bir hastada da virüs tespit edilmesi sonucunda hastane ve serviste gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Bakanlık, hemşireler ve hasta ile temaslı kişilerin izole edildiğini ve temaslı takibinin sürdüğünü, hemşirelerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı bugün akşam üzeri yapılan testlerde Ercan Havalimanı'nda itfaiye bölümünde çalışanlardan 3 kişinin Covid-19 pozitif olduğunun saptandığını ve temaslı takibinin sürdüğünü, ayrıca Ercan Havalimanı'nda da gerekli tedbirlerin alınmasına devam edildiğini açıkladı.

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Son Güncelleme: 27.12.2020 22:38
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