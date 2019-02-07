8 Şubat 2019 Cuma Gündemi

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, “Bakhtiyar Mamadov’un durumu” konusunda basın toplantısı düzenleyecek. (13.00 – Yer: Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği)
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, “Bakhtiyar Mamadov’un durumu” konusunda basın toplantısı düzenleyecek. (13.00 – Yer: Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği)
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, “Bakhtiyar Mamadov’un durumu” konusunda basın toplantısı düzenleyecek. (13.00 – Yer: Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği)