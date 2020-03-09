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8 Mart’ta 4 Bölgede Kadınlar Taleplerini Dile Getirdi

Lefkoşa, 9 Mart 20 (TAK): 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta kadınlar yürüyüş düzenleyerek taleplerini dile getirdi.

8 Mart’ta 4 Bölgede Kadınlar Taleplerini Dile Getirdi

Lefkoşa, 9 Mart 20 (TAK): 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta kadınlar yürüyüş düzenleyerek taleplerini dile getirdi.

09 Mart 2020 Pazartesi 16:03
8 Mart’ta 4 Bölgede Kadınlar Taleplerini Dile Getirdi
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Lefkoşa, 9 Mart 20 (TAK): 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta kadınlar yürüyüş düzenleyerek taleplerini dile getirdi.

Lefkoşa’da 8 Mart Organizasyon Komitesi’nin çağrısı ile “Eşitliğe Aç, Sömürüye Tokuz” sloganıyla  gerçekleşen eylemde Meclis önünde toplanan eylemciler oradan Çalışma Bakanlığı önüne bir yürüyüş gerçekleşirdi. Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu ve Kadın Eğitimi Kolektifi adına bir de ortak açıklama okundu.

Güzelyurt’ta ise bölgede örgütlü yapıların organizasyonu ile Güzelyurt Terminali’nden kapalı çarşıya “Kadın Emek Özgürlük” ve “Devletin Görevi Sığınma Evi” sloganıyla bir yürüyüş gerçekleşti.

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Girne’de ise Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü’nün organizasyonu ile “Susmuyoruz Korkmuyoruz – İtaat Etmiyoruz” sloganıyla gerçekleşen yürüyüş eski Girne Belediye Binası’ndan başlayarak Girne Yat Limanı bölgesinde son buldu. 

Gazimağusa’da ise 8 Mart Mağusa Organizasyon Komitesi’nin çağrısı ile gerçekleşen yürüyüş DAÜ Çemberi’nden başlayarak Sulu Çembere kadar sürdü. “

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan açıklamaya göre, yürüyüşlerde kadına şiddete karşı kadın sığınma evi talebi, eşitlik ve örgütlülük vurguları dikkat çekerken, kadınların özgürleşmesine yönelik kamusal kreş, ebeveynlik izni ve sendikasız çalıştırılmanı yasaklanması gibi talepler dile getirildi.

(FG)

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