8 Mart Mesajları

KÜLTÜR DERNEĞİ: “KADININ SOSYAL STATÜSÜNÜN YÜKSELTİLEMEDİĞİ BİR DÜNYADA ÇAĞDAŞLIKTAN SÖZ EDİLEMEZ”
Lefkoşa, 7 Mart 20 : Kıbrıs Türk Kültür Derneği, kadınların Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Derneğin mesajında şu ifadelere yer verildi:
(RÇ/HÖ)
KÜLTÜR DERNEĞİ: “KADININ SOSYAL STATÜSÜNÜN YÜKSELTİLEMEDİĞİ BİR DÜNYADA ÇAĞDAŞLIKTAN SÖZ EDİLEMEZ”
KÜLTÜR DERNEĞİ: “KADININ SOSYAL STATÜSÜNÜN YÜKSELTİLEMEDİĞİ BİR DÜNYADA ÇAĞDAŞLIKTAN SÖZ EDİLEMEZ”
Lefkoşa, 7 Mart 20 : Kıbrıs Türk Kültür Derneği, kadınların Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Derneğin mesajında şu ifadelere yer verildi: