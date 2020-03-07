8 Mart Mesajları

KÜLTÜR DERNEĞİ: “KADININ SOSYAL STATÜSÜNÜN YÜKSELTİLEMEDİĞİ BİR DÜNYADA ÇAĞDAŞLIKTAN SÖZ EDİLEMEZ”

Lefkoşa, 7 Mart 20 : Kıbrıs Türk Kültür Derneği, kadınların Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Derneğin mesajında şu ifadelere yer verildi:



“Kadınlara karşı yapılan ayırımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin sürdürülmesi, önlenmemesi hiçbir şekilde, hiçbir ortamda ve hiçbir nedenle kabul edilemez. Kadına şiddetin, istismarın ve ayırımcılığın olduğu, kadının sosyal statüsünün yükseltilemediği bir dünyada çağdaşlıktan, gelişmişlikten, demokrasiden ve insan haklarından gerçekçi bir şekilde söz edilemez.”(RÇ/HÖ)