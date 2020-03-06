8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Ktükd Mesaj Yayımladı

ÖZDOĞA: “21. YÜZYILDA KADIN HAKLARI KONUSUNDA HALA MÜCADELE VERİLİYOR”

Lefkoşa, 6 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD) Berna Yılmazoğlu Özdoğa, ülkede kadınların; mecliste ve devlet kademelerinde eşit temsiliyete sahip olduğu, iş hayatında anneliğinden ötürü haksız rekabete uğramadığı, bedeni üzerinden kazanç sağlanmadığı, şiddete ve cinsel istismara maruz kalmadığı bir ortamda yaşamalarını istediklerini kaydetti.

Özdoğa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 21. yüzyılda kadın hakları konusunda hala mücadele verildiğini ifade ederek, yakın coğrafyamızda gerçekleşen savaşlarda ölen, göç eden, çalışma hayatında kayıt dışı çalışmaya zorlanan, cinsel sömürü aracı olarak görülen, şiddete maruz kalanın çoğunlukla kadınlar olduğunu söyledi.



Özdoğa, KKTC’de de maalesef kadının sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta erkeklerle eşit haklara sahip oldukları kağıt üstünde görülse de, hala daha kadın haklarıyla ilgili mücadele vermeye, var olan yasaların işler hale getirilmesine, kadın ticaretine karşı seslerini yükseltmeye çalıştıklarını ifade etti.Özdoğa, mesajında, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, 11 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da AKM Küçük Salon’da yapılacak “Kadın Hakları ve Yasalar” konulu panele tüm halkı davet etti.(TUĞ/SEL)