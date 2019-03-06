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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SRÖV) Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, 10 yıldır ciddi bir devlet desteği olmadan kadın ve çocukların yaşamına dokunabilen Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın icraatlarının devlet yetkilileri tarafından görünüp değerlendirilmesini ve bu 8 Mart’ta sivil toplum ile birlikte çalışacaklarının sözünü vermesini istediklerini kaydetti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SRÖV) Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, 10 yıldır ciddi bir devlet desteği olmadan kadın ve çocukların yaşamına dokunabilen Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın icraatlarının devlet yetkilileri tarafından görünüp değerlendirilmesini ve bu 8 Mart’ta sivil toplum ile birlikte çalışacaklarının sözünü vermesini istediklerini kaydetti.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:49
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Mesaj Yayımladı


Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SRÖV) Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, 10 yıldır ciddi bir devlet desteği olmadan kadın ve çocukların yaşamına dokunabilen Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın icraatlarının devlet yetkilileri tarafından görünüp değerlendirilmesini ve bu 8 Mart’ta sivil toplum ile birlikte çalışacaklarının sözünü vermesini istediklerini kaydetti.
Düzgün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, kadının insan hakları konusunda KKTC devletinden taleplerini dile getirmek istediklerini ifade etti.
Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SRÖV) Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, BM Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1977 tarihinde, 8 Mart’ın Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul ettiğini, Türkiye’de eğitimlerini tamamlayıp yurda dönen ilerici kadınların Yurtsever kadınlar Birliği’ni kurarak 1978 yılında ilk 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü andıklarını kaydetti.

Yurtsever kadınlar Birliği’nin, bu ülkede kadın mücadelesine birçok ilke imza attığını söyleyen Düzgün, 2008 yılında kurulan Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın “Kadın Kapısı” projesine de destek verdiklerini belirtti.

Hatice Düzgün, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın kadınlara yönelik en önemli çalışmalardan birinin kadın sığınma evini 8 yıl çalıştırmak olduğunu, bu fiili çalışmanın da şuan yapılan çalışmalara ışık tuttuğunu dile getirdi.

Düzgün, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın 2016 yılında “Elele Kreşi” kurarak ekonomik bağımsızlık ve insan haklarına uygun yaşam hakkı olan kadınların çocuklarını bırakabileceği güvenli bir ortam oluşturduğunu anlattı.

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın, kadının insan hakları adına “Kadın Kapısı” projesi ile kadınlara hukuksal, psikolojik, iş edinme, küçük maddi yardımlar ulaştırdığını söyleyen Hatice Düzgün, vakfın ayrıca “Güçlü Kadın, Güçlü Çocuk” projesi ile de kreş ve etüt hizmeti verdiğini, ev içi şiddeti önleyici eğitim çalışmaları yaptığını söyledi.

“DEVLETİN KADINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI ÖĞRENMEK İSTİYORUZ”

Hatice Düzgün, mesajında şöyle dedi:

“10 yıldır ciddi bir devlet desteği olmadan kadın ve çocukların yaşamına dokunabilen Sosyal Riskleri Önleme Vakfı olarak, bunun devlet yetkilileri tarafından görünüp değerlendirilmesini ve bu 8 Mart’ta sivil toplum ile birlikte çalışacaklarının sözünü vermesini istiyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin işlerlik kazanmasını talep ediyoruz. Devletin ilgili organlarından dünya ülkelerindeki kadının insan hakları ile ilgili gelişmeleri takip edip ülkemizde uygulanması için adımlar atmasını talep ediyoruz. Ülkemizdeki kadın cinayetlerini önleyici çalışma programlarını öğrenmek istiyoruz. Aile içi şiddeti önleme programlarını ve programlar için hangi kurumlarla işbirliği içinde olduğunu bilmek istiyoruz. En önemlisi kadının insan hakları konusu meclis dışında bakanlar kurulunda kaç kez konu olmuştur açıklasın istiyoruz.”

“DÜNYADAKİ MÜCADELE EDEN EMEKÇİ KADINLARI KUCAKLIYORUZ”

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Sosyal Riskleri Önleme Vakfı olarak yurdumuzda ve dünyadaki tüm mücadele eden emekçi kadınları kucaklıyoruz” diyen Düzgün, “Bütün bu saydıklarımızı kadınlara ve çocukların yanında sadece önemli günlerde değil her daim duran bir sivil toplum örgütü olarak bilmeye hakkımız var diye düşünüyoruz. Her 8 Mart mücadeleci kadınları düşündürür ve mücadeleye ivme kazandırır 2019 8 Mart’ı da öyle olacaktır” dedi.

(TUĞ/HA)

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