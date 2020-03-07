banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838
banner339
Kayseri pastırmalı temaslar
Kayseri pastırmalı temaslar
Ajite etme, edilme
Ajite etme, edilme
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Paramız bu kadar çok mu?
Paramız bu kadar çok mu?

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü…

BKP KADIN MECLİSİ: “KKTC’DEKİ KADIN TİCARETİ VE SEKS KÖLELİĞİNİN ENGELLENMESİ VE GECE KULÜPLERİNİN KAPATILMASI İÇİN KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü…

BKP KADIN MECLİSİ: “KKTC’DEKİ KADIN TİCARETİ VE SEKS KÖLELİĞİNİN ENGELLENMESİ VE GECE KULÜPLERİNİN KAPATILMASI İÇİN KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

07 Mart 2020 Cumartesi 11:04
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü…
banner337

BKP KADIN MECLİSİ: “KKTC’DEKİ KADIN TİCARETİ VE SEKS KÖLELİĞİNİN ENGELLENMESİ VE GECE KULÜPLERİNİN KAPATILMASI İÇİN KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Lefkoşa, 7 Mart 20 : Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi KKTC’deki kadın ticareti ve seks köleliğinin engellenmesi ve gece kulüplerinin kapatılması için kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

banner317
Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs'ın kuzeyinde de erkek egemen ve kapitalist sömürü sisteminin kadının özgürleşmesinin ve eşitliğinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Mesajda, "Kadının 'ev kölesi' olmaktan kurtarılması ve toplumsal yaşamda aktif ve saygın yerini alabilmesi için gerekli her türlü destek sağlanmalıdır. İkinci sınıf muamelesi gören kadının, özellikle de emekçi kadınların özgürleşmesini amaçlayan örgütlenmeler desteklenip, teşvik edilmelidir. Yasalar tüm baskıcı gelenek, töre ve çağdışı unsurlardan ayıklanarak kadının sosyal yaşama erkekle eşit biçimde katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir” denildi.

(ÖZ/HÖ)
 

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum polis ve askeri biber gazı kullandı!!... Eylemci ve gazeteciler yaralandı!!
Rum polis ve askeri biber gazı kullandı!!... Eylemci ve gazeteciler yaralandı!!
GKRY’nin kararına karşı Kıbrıslı Türk ve Rumlardan Lokmacı’da eylem...
GKRY’nin kararına karşı Kıbrıslı Türk ve Rumlardan Lokmacı’da eylem...
8 Mart Mesajları
8 Mart Mesajları
Cumhurbaşkanlığı’nda korona virüs toplantısı
Cumhurbaşkanlığı’nda korona virüs toplantısı
Akıncı, bölgesel toplantılarına Lefke’de devam etti
Akıncı, bölgesel toplantılarına Lefke’de devam etti
Azgın: “Kadın barışçı, üretken ve hümanist olmalı”
Azgın: “Kadın barışçı, üretken ve hümanist olmalı”
8 Mart Mesajları
8 Mart Mesajları
Hak-sen Kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı
Hak-sen Kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı
Çağ-sen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Etkinliklerle Anıyor
Çağ-sen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Etkinliklerle Anıyor
Sucuoğlu, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “  dolayısıyla mesaj yayınladı...
Sucuoğlu, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “  dolayısıyla mesaj yayınladı...

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim