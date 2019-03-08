8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

KSP: “8 MART SIRADAN BİR KADINLAR GÜNÜ DEĞİL, MÜCADELE GÜNÜ”

Lefkoşa, 8 Mart 19 (.): Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 8 Mart’ın sıradan bir kadınlar günü değil, 1910 yılından beri kutlanan, işçi sınıfının sömürü ve baskıya karşı mücadelesinin simgelerinden bir haline gelmiş önemli bir mücadele günü olduğuna işaret etti.

KSP Merkez Komitesi, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “8 Mart, emekçi kadınların tüm dünya çapında uluslararası proletarya mücadelesinin bir parçası olarak kutladıkları birlik, mücadele ve dayanışma günüdür” ifadesini kullandı.

Mücadelenin emekçi kadınlar katılmadan kazanılamayacağı görüşünün ifade edildiği mesajda şunlar kaydedildi:

“1857 yılında New York tekstil fabrikalarında çalışan işçi kadınların insanca yaşam koşulları talebiyle yürüttükleri mücadelede sermayedarlar tarafından yakılarak öldürüldüklerini unutmadık. Kapitalist sistem dünya yüzünden yok olmadan da unutmaya niyetimiz yoktur. 8 Mart 1910 yılından beri Marksist önder Clara Zetkin'in önerisiyle uluslararası emekçi kadınlar günü olarak kutlanmaktadır. Bu geleneği sürdürmekte kararlıyız… Emekçi kadınlar katılmadan Devrim olmaz. Devrim olmadan Emekçi kadınlar kurtulamaz.”

(ÖK/FEZ)

