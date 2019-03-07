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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

SERDAROĞLU: “KIBRIS TÜRK KADINININ TOPLUMDA YERİ ÇOK ÖNEMLİ”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

SERDAROĞLU: “KIBRIS TÜRK KADINININ TOPLUMDA YERİ ÇOK ÖNEMLİ”

07 Mart 2019 Perşembe 09:44
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

SERDAROĞLU: “KIBRIS TÜRK KADINININ TOPLUMDA YERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Lefkoşa, 7 Mart 19 (.): Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk kadınının toplumdaki yerinin çok önemli olduğunu belirterek, siyasi platformlarda, parlamentoda ve hükümette simgesel olarak temsil edilen kadınların, donanımlı bir şekilde örgütlenmeleri gerektiğini vurguladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Kamu-İş Genel Başkanı Serdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 1857 yılında emeklerinin karşılığını alamayan, çoğunluğu konfeksiyon işçisi olan kadınlar, New York’ta sömürüye karşı başlattıkları sendikal mücadele ile seslerini duyurdukları gün olduğunu kaydetti. 

New York’ta sömürüye karşı, konfeksiyon işçilerinin başlattığını ve sonuç alıcı eylem anısına 1975 yılında Birleşmiş Milletler’in , 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdiğini anlatan Serdaroğlu, 16 Aralık 1977 tarihinden itibaren de alınan karar sonucu, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanmaya başlandığını vurguladı.
“Bugün ülkemizde özellikle kamu sektöründe ve diğer kurum ve kuruluşlarda çalışanlara kadın – erkek ayırımı yapmadan yasalar karşısında eşit muamele görmektedirler” diyen Serdaroğlu şöyle devam etti:

“Çok yakın geçmişte ülkemizin İngiliz Döneminde, çalışanlar arasında büyük çapta, kadın – erkek ayırımı vardı. Ancak şu anda çalışanlar arasında ayırım yapılmadan, yasalar karşısında eşit, ücretler eşit, özlük hakları eşit bir yaşam düzeyi vardır. İstihdamlar bile dünyada gelişmiş ülkeler düzeyindedir. Ancak, Kıbrıs Türk kadını, siyasi platformlarda, parlamentoda, hükümette simgesel olarak temsil edilmektedir. Siyasal alanda, erkeklerle eşit şartlarda olabilmesi için donanımlı bir şekilde örgütlenmeleri gerekmektedir. Kıbrıs Türk kadınının toplumda yeri çok önemlidir. Ülkemizin kalkınmasında, erkekler gibi katkı sağlamış, geçmiş mücadele sürecinde her türlü baskıya göçe ve birçok kayıplara karşı kendine düşeni yapmıştır.”

“Cennet anaların ayakları altındadır” vecizesiyle, kadınların öneminin bir kat daha artmakta olduğunu belirten Serdaroğlu, “Ne yazık ki toplumda ve aile bireyleri arasında bu kadar öneme haiz olan ‘kadın’ bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ölçüde şiddete tacize maruz kalmaktadır. Polis Genel Müdürlüğünün açıklamalarında yer alan kadına şiddet türleri, dudaklarımızı ürpermektedir. Bu da yasal, cezai tedbirler ve eğitimler ile önlenmesine gereksinim duyulduğunu göstermektedir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polis Genel Müdürlüğü ve medya açıklamalarından son yıllarda, kadına şiddet olaylarının arttığının gözlemlenmekte olduğunu ifade eden Serdaroğlu, kadına şiddet konularında ciddi ve etkili, yasal, hukuki ve sosyal önlemler alınması gerekliliğine inandığını belirtti.

 “Kadınlarımız başımızın tacıdır” deyimini hatırlatan Serdaroğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk kadını ile dünya emekçi kadınlarının, Kadınlar Gününü en iyi dilek ve duygularla kutlar, kadına şiddet uygulamalarının sona ermesini dilerim” dedi.

(ŞEB/FEZ)
 

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