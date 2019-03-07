8 Mart 2019 Cuma Gündemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, LTB ve SOS Çocuk Köyü temsilcileri, "Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması" ve "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü " dolayısıyla basın toplantısı düzenliyor. Yer: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hizmet Binası)- (09.30)

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği diğer Kadın Kuruluşlarıyla Ulu Önder Atatürk’ün heykeline çelenk koyacaklar. (09.30)

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kamu- Sen Kadın Komitesi heyetini kabul edecek. (10.00)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müstaşarı Mehmet Burhan ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, “Kişisel ve Sosyal Yetkinliği Destekleme Projesi ” ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek. (Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Odası- 10.00)

Güney Kıbrıs’ta yapılacak AP seçimleri için aday olan Niyazi Kızılyürek KTOEÖS’ü ziyaret edecek (10.00)

Mağusa Gelişim Akademisi El Sanatları Atölyesi, “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya tesislerinde el sanatlarının tanıtılacağı bir atölye çalışması düzenliyor.( 10.00)

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Radyo Güven’in Şiir ve Kompozisyon Yarışmasında finale kalan on iki öğrenci ile öğretmenlerine teşekkür ve takdir belgesi verecek. (Dernek Genel Merkezi’nde-10.00)

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği heyetini kabul edecek.(10.30)

Kıbrıs İlim Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KİÜKAM) organizasyonu ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kıbrıs Türkü’nün Varoluşunda Kadınlarımızın Yeri” başlıklı konferans düzenliyor. (KİÜ Konferans Salonu’nda-10.30)

Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, 2016 yılında hayatını kaybeden emekli öğretmen ve şair Filiz Naldöven’in adını, törenle, Karaoğlanoğlu Caddesi ile 19 Mayıs Caddesi’ni bağlayan sokağa verecek. (11.00)

MDP Gençlik Kolları tarafından Lefkoşa Bedesten’de sokak tiyatrosu sahnelenecek. (13.00)

KTAMS, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Dr. Serkan Karaismailoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı bir etkinlik düzenliyor. (14.00)

Mağusa Kültür Derneği (MKD) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Kitap Okuma Etkinliği düzenliyor. (Namık Kemal Meydanı’da-15.00)

Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Gazimağusa’da MAKAMER’in çağrısıyla DAÜ çemberinden başlayacak yürüyüş yapılacak.(17.00)

Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Lefkoşa’da Kadın Eğitimi Kolektifi’nin çağrısıyla Dereboyu trafik ışıkları bölgesinden başlayacak yürüyüş gerçekleştirilecek. (17.30)

Baraka Kültür Merkezi, 17.30'da Citroen ışıklarında buluşma etkinliği düzenleniyor.

Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Bağımsızlık Yolu’nun çağrısıyla Güzelyurt’ta Güzelyurt Terminali’nden başlayacak yürüyüş yapılacak. (18.00)

Şair kadınlar, iki toplumlu etkinlik düzenliyor. Lefkoşa ara bölgede bulunan Fulbright Salonu’nda- 19.00-21.00)

Kadınlar Günü çerçevesinde, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda Piyanist ve bestekâr Kamran Aziz ile Jale Derviş anısına “Kadın Demek” isimli şiir ve müzik dinletisi düzenleniyor (20.00)

Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının, sendikalardan görüş alınmadan “apar topar” Meclis’e gönderildiği gerekçesiyle grev ve eylem stratejilerini basın toplantısıyla açıklayacak (Yer: KAMU-İŞ - 13.00)

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