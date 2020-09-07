8 Eylül 2020 Salı Gündemi

Bakanlar Kurulu, Covid-19 ile ilgili son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. (09.30)
Şht. Er Allahverdi Kılıç, 24. ölüm yıl dönümünde Güvercinlik’te şehit edildiği yerde anılacak. (10.00)
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Bakanlar Kurulu, Covid-19 ile ilgili son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. (09.30)
Bakanlar Kurulu, Covid-19 ile ilgili son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. (09.30)
Şht. Er Allahverdi Kılıç, 24. ölüm yıl dönümünde Güvercinlik’te şehit edildiği yerde anılacak. (10.00)
******************