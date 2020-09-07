8 Eylül 2020 Salı Gündemi

Bakanlar Kurulu, Covid-19 ile ilgili son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. (09.30)

Şht. Er Allahverdi Kılıç, 24. ölüm yıl dönümünde Güvercinlik’te şehit edildiği yerde anılacak. (10.00)

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yapacak. (11.00)

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