8 Ağustos 2019 Perşembe Ek Gündem

TC Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ve beraberindeki Genel Kurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal’ın KKTC ziyaret programı:
Ercan Havalimanına Varış (08.15)
Yenilenen Şht. Cengiz Topel Anıtı Açılış Töreni (09.00)
8 Ağustos Erenköy Şehitlerin Anma Töreni .(Yer: Erenköy- 10.30)
Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabrine ziyaret (15.00)
Cumhurbaşkan Mustafa Akıncı’nın kabulü (16.00)
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın kabulü (16.35)
Başbakan Ersin Tatar’ın kabulü (17.05)
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın kabulü (17.30)
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuk bakan ve beraberindeki heyet onuruna vereceği akşam yemeği (Yer: Cumurbaşkanlığı-20.30)