87'si yerel 134 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.179 olup, 87'si yerel 134 pozitif vakaya rastlanmış,105 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 42 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 87 kişi ise yerel vakadır.

33 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

6 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.179

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 134

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 42

Yerel Vaka Sayısı: 87

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 105

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .510.425

Toplam Vaka Sayısı: 17.265

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.195

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2003

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 125

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1733

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 130

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 67

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4879

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 598

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 573

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3949

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 45.031