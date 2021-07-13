87'si yerel 104 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.035 olup, 87'si yerel 104 pozitif vakaya rastlanmış, 57 kişi taburcu edilmiştir. 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 87'si kişi ise yerel vakadır. 31 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-5 / Gönyeli-7 / Hamitköy-3/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1/Marmara-2/ K.kaymaklı-5/ Kumsal-1/ Metehan-2/ Surlariçi-2/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1

Girne

Girne Merkez-18 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-2/ Alsancak-9 / Lapta-3/ Karakum-2/ Dikmen-3/ Çatalköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Zeytinlik-2/ Boğazköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1/ Akova-1/ Gülseren-1/ Vadili-1/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Salamis Yolu-1

İskele

İskele Merkez-1

Güzelyurt

Bostancı-1

Lefke

Lefke Merkez-1/ Doğancı-1

13 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.035 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 104 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :5 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 Yerel Vaka Sayısı: 87 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 57 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.641.757 Toplam Vaka Sayısı: 9288 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8177 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1075 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 924 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 99 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5214 Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 233 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2663 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 24.085