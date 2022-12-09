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87 bin TL'yi sirkat etti!
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87 bin TL'yi sirkat etti!

09 Aralık 2022 Cuma 14:59
87 bin TL'yi sirkat etti!

(Kamalı Haber) - Müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan zanlı Bulut Alev mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, zanlı Bulut Alev’in Müstahdem tarafından sirkat suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı zanlı Bulut Alev’in 9 Kasım 2022 –6 Aralık 2022 tarihleri arasında müstahdemi olduğu iş yeri adına 18 fatura karşılığı tahsil ettiği 87 bin 941 TL parayı sirkat etmekle methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının paranın 50 bin TL’sini casinoda harcadığının belirlendiğini söyledi. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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