86'si yerel, 120 pozitif vaka

KKTC'de son 24 saatte yapılan 13 bin 599 test sonucu 86'sı yerel 120 pozitif vakaya rastladı, 140 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 kişi yurt dışından ülkeye gelirken, 33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 86 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan, 20 kişi Lefkoşa, 41 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele Bölgesi'nden.

30 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.599

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 120

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33

Yerel Vaka Sayısı: 86

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 140

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.503.010

Toplam Vaka Sayısı: 22.421

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.097

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1238

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1186

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 265

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 634

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 435

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6191

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 74.836

