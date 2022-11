80 TL kilosu kıyma

Kıbrıs Türk'ünün başına gelebilecek en büyük felaket Üstel hükümeti

Ülkeyi felakete sürükleyen, İHALE – RANT – PEŞKEŞ üzerine kurulmuş Ünal ÜSTEL hükümeti, Beceriksiz Tarım politikalarıyla ülkedeki halkı açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum etti.

KIBRIS MANŞET’e konuşan vatandaşlar, çocuklarına aylardır et yedirememekten dolayı duydukları üzüntülerini belirtirken Güney Kıbrıs’a geçip ucuz et kıyma alamayan vatandaşlar, Et ithalatını serbest bırakmayan Tarım Bakanı bu halka ihanet içerisindedir dediler.

SEÇİMLERDE HESAP SORULACAK

Halk et yiyememenin hesabını ilk seçimde Hükümet partilerinden erken genel seçimlerde de Tarım Bakanından soracağını söyleyen vatandaşlar,

Güney Kıbrıs’tan gelen Kaçak eti engellemenin yolu, et ithalatını serbest bırakmaktan geçtiğini belirttiler.

DÜNYADAKİ EN PAHALI ET KKTC’DE

İngiltere'de, Avrupa'da ve dibimizdeki Güney Kıbrıs'ta dana etinin kilosu 4 - 5 eurolarda seyrederken ülkemizdeki 15 - 20 Euro arasındaki fiyatlarla satılmaktadır.

Asgari ücretin 960 Euro olduğu Güney Kıbrıs’ta bir asgari ücretli 1 aylık maaşıyla yaklaşık 200 kilo dana kıyması alırken,

Asgari Ücretin 1700 pound civarında olduğu(saatlik 9,5 pound ki bu maaşa çalışan kalmadı ortalama saatlik ücret 12-15 pound arasıdır) İngiltere’de 1 aylık asgari ücretle 485 kilo dana kıyma alabiliyorken,

Asgari Ücretin Brüt 9885.-TL olduğu KKTC’de 1 asgari ücretle 25 ile 35 kilo arasında dana kıyması alınabiliyor.

KIBRIS MANŞET’e konuşan iş insanları ve vatandaşlar, et fiyatlarındaki bu pahalılığın ve aradaki bu fiyat uçurumunun sebebinin ülkemizdeki beceriksiz tarım politikaları ile Et kaçakçılarıyla Hayvan Üreticileri Birliğinin güdümünde olup cesur kararlar alamayan Tarım Bakanlığı olduğunu belirtiyorlar.

Et fiyatlarındaki fahiş fiyatlardan dolayı Kıbrıs Türk halkının mağduriyetinin müsebbibi et ithalatını serbest bırakmayan Tarım Bakanlığındadır diyen vatandaşlar bunun da hesabının seçimlerde sorulacağını belirttiler.

ET KAÇAKÇILIĞINDAKİ RANT ÇOK BÜYÜK

Et ithalatının serbest bırakılmamasının ana faktörlerinden bir tanesinin Devlet Bürokrasisindeki bazı üst düzey bürokratların et kaçakçılarıyla işbirliği yaparak büyük rant elde ettikleri iddia ediliyor.

Et ithalatının serbest bırakılması halinde Güney Kıbrıs'tan yapılan kaçakçılığın duracağı ve bu bürokratların rantlarının ortadan kalkacağı iddia ediliyor.