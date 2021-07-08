8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi

Sendikal Platform ve Dome Otel arasında işbirliği protokolü imzalanacak. (Yer: Dome Otel) (10.00)
Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, “Yarım kalan Güzelyurt-Lefke duble yolunun yıllardır tamamlanmaması, Lefke İlçesi’ndeki sorunların giderilmemesi ve Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilmemesi” gerekçeleriyle, Gaziveren – Doğancı kavşağından (Argonya yanı) Doğancı çemberine kadar eylem ve yürüyüş gerçekleştirecek. (10.00)
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay-Yenierenköy sosyal tesislerde vatandaşla buluşacak. (11.00)
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bilal Ağa Mescidi-Çay Bahçesi restorasyon çalışmalarını inceleyecek (Kapalı Maraş) (12.00)
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’I Kabul edecek. (14.00)
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Egemen Eşitlik Platformu üyesi gençlerle buluşacak (Büyük Han) (17.30)
Gazeteci Mehmet Ali Akpınar, ölümünün 18’inci yıl dönümünde Pınarbaşı (Kırnı) Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.(18.30)
DAÜ Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni yapılacak (19.00)
Emin Çizenel’in “Kayıtdışı Takımlar” adlı sergisi açılacak (Art Rooms Gallery) (19.30)
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