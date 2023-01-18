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8 saatlik elektrik kesintisi!
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8 saatlik elektrik kesintisi!

Yarın Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'ne bağlı bazı bölgelerde 8 saatlik elektrik kesintisi olacak

18 Ocak 2023 Çarşamba 15:15
8 saatlik elektrik kesintisi!

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'nin de bağlı olduğu orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva, Cennet ve Ambelia Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi etkilenecek.

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