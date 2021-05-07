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8 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar günü...

07 Mayıs 2021 Cuma 17:15
8 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar günü...
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YEŞİL BARIŞ HAREKETİ BU YILKİ DÜNYA GÖÇMEN KUŞLAR GÜNÜ'NÜN TEMASININ "ŞARKI SÖYLE, UÇ!... YÜKSEL, KUŞ GİBİ!..." OLDUĞUNU KAYDETTİ

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Yeşil Barış Hareketi, bu yılki Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nün temasının, "Şarkı söyle, Uç!... Yüksel, Kuş Gibi!..." olduğunu kaydetti.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamada, her yıl mayıs ve ekim aylarının ikinci cumartesi günü uluslararası düzeyde, dünyanın her yerinden insanların harekete geçerek, göçmen kuşların özgür yaşamlarını zorlaştıran koşulları ortadan kaldırmak için çabalarını yoğunlaştırdıkları belirtildi.

Hedefin, göçmen kuşlar hakkında farkındalık yaratmaya ve onları korumak için uluslararası iş birliği ihtiyacına dikkat çekmek, gerekenlerin yapılması için girişimlerde bulunmak ve birlikte somut çalışmalar gerçekleştirmek olduğu belirtilen açıklamada, bu yıl kullanılan temada öngörüldüğü gibi “ Dünyaya genel bir bakış açısı yakalamak, onu bütünsel olarak değerlendirebilmek, sorunların küresel boyutunu ve ilişkisini görebilmek için” çevreye ve kuş göçlerine kuşbakışı bakmayı öğrenilmesi gerektiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 07.05.2021 17:48
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