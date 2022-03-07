8 Mart Lefkoşa Organizasyon Komitesi’nden yürüyüşe çağrı

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, “Yoksullaşmanın, muhafazakarlaştırmanın, sömürünün, şiddetin, savaşların, taşeronlaştırmanın, güvencesiz çalışma koşullarının etkisini kadınların en çok üzerinde hissettiği bu dönemde ‘Kadınlar Devletten ve Patronlardan Alacaklı’ sloganıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde sokağa çıkıyoruz.” denildi.

8 Mart Lefkoşa Organizasyon Komitesi’nin kolektif organizasyonuyla gerçekleşecek yürüyüşün yarın saat 18.00’de Kumsal Park’ın Dereboyu girişinde toplanılarak başlayacağı, 18.30’da hareket edilerek Meclis’e yürüneceği bildirildi.

8 Mart Lefkoşa Organizasyon Komitesi’nin ortak basın açıklaması yürüyüş sonrası Meclis önünde okunacak.

8 Mart Lefkoşa Organizasyon Komitesi bileşeni örgütler “Kadın Eğitimi Kolektifi, Alevi Kültür Merkezi Kadın Komisyonu, Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇSEN), HAKSEN, TDP TOCEK, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası” olarak açıklandı.