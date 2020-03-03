8 Mart Dünya Kadınlar Günü…

KAYAD VE UKÜ EV İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE KONFERANSI DÜZENLEDİ

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ), ev içi şiddetle mücadele konusunda konferans düzenledi.

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle organize edilen 3 günlük eşitlik ve kadın hakları etkinliklerinin etkinlik programının ilk ayağı olan konferansta, ev içi şiddete maruz kalan kadın ve çocukların sorunlarıyla çözüm önerileri ele alındı.

AB’nin de desteğiyle, UKÜ Çevik Uraz Merkez Konferans Salonu’nda yer alan konferans, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER) Başkanı Mihrican Aylanç, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve KAYAD Başkanı Meral Akıncı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.



Ardından UKÜ Rektörü Nadiri tarafından konferansı organize edenlere plaket takdim edildi.Daha sonra Prof. Dr. Seray Gökdoğan’ın Moderatörlüğünde KAYAD Başkanı Meral Akıncı, Ombudsman Emine Dizdarlı, Avrupa Kadına Karşı Şiddet Ağı Üyesi Avukat Lara Dimitrijevic ve Araştırmacı Mine Yücel’ın sunumları gerçekleştirildi.Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen eşitlik ve kadın hakları etkinlikleri kapsamında yarın “Kadın ve Eşitlik” konulu panelde, kadın ve insan hakları, eşitlik temelinde tartışılacak; Perşembe günü ise Kıbrıslı kadınların yaşadığı farklı bir soruna parmak basılan “Fetine’yi Ararken” belgesel filmi izlenecek.