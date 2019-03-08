Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
Uyuşturucu zanlısı mahkemede fenalık geçirdi
UYUŞTURUCU ZANLISI MAHKEMEDE FENALIK GEÇİRDİ
İkametgahında kaçak 450 paket sigara bulundu
İKAMETGAHINDA KAÇAK SİGARA BULUNDU                                                      
8 Mart çekilişi gerçekleşti
8 MART ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ
Uyuşturucu hap zanlısı ağır teminat şartıyla serbest kaldı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

8 Mart çekilişi gerçekleşti

8 Mart çekilişi gerçekleşti

08 Mart 2019 Cuma 21:39
8 Mart çekilişi gerçekleşti

8 Mart çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 68039 numaralı bilete  isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Mart 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 Mart 2019 Cumartesi Gündemi
9 Mart 2019 Cumartesi Gündemi
Bazı Örgütler, Dünya Emekçi Kadınlar Günü Vesilesiyle Yürüyüş Düzenledi
Bazı Örgütler, Dünya Emekçi Kadınlar Günü Vesilesiyle Yürüyüş Düzenledi
Cevap bekliyoruz
Cevap bekliyoruz
Thomas Bechınger Sergisi Arucad Art Space’te Pazartesi Açılacak
Thomas Bechınger Sergisi Arucad Art Space’te Pazartesi Açılacak
Ktams’ta “bir Kadın Beyninin 24 Saati” Konulu Sunum Yapıldı
Ktams’ta “bir Kadın Beyninin 24 Saati” Konulu Sunum Yapıldı
Lefke Kaymakamlığı maden sızıntılarına karşı su konusunda uyarıda bulundu
Lefke Kaymakamlığı maden sızıntılarına karşı su konusunda uyarıda bulundu
Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü, Nilgün Belgün’ün Katılımıyla Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi
Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü, Nilgün Belgün’ün Katılımıyla Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi
Taşkıran 3 gün daha tutuklu kalacak
Taşkıran 3 gün daha tutuklu kalacak
Mdp, Lefkoşa Suriçi’nde Sokak Tiyatrosu Gerçekleştirdi
Mdp, Lefkoşa Suriçi’nde Sokak Tiyatrosu Gerçekleştirdi
Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Moore İle Görüştü
Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Moore İle Görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim