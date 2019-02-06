Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102584
ALTIN
219.841
DOLAR
5.2147
STERLİN
6.7567
EURO
5.9332
Polisten sürücülere uyarı
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Polisten sis uyarısı
POLİSTEN SİS UYARISI!
Helal sana butik 392
HELAL SANA BUTİK 392
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
banner282
Flaş Haber
Helal sana butik 392
Kapat

7 Şubat 2019 Perşembe Gündemi

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC’ye gelecek. (08.15)

7 Şubat 2019 Perşembe Gündemi

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC’ye gelecek. (08.15)

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
7 Şubat 2019 Perşembe Gündemi

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC’ye gelecek. (08.15)

 

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı’nı ziyaret edip İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’la görüşecek. (09.50)

Heyetler arası yapılacak toplantının ardından “Suçların Önlenmesi ve Ülkeye Giriş Çıkışlarda Sakıncalı İnsanların Tespitine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalanacak.

 

Hayatını kaybeden eski bakan ve milletvekillerinden Hasan Yumuk için Meclis bahçesinde tören düzenlenecek. (10.00)

 

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nda haftalık olağan görüşmelerini yapacak. (10.30)

 

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soyluyu ve heyetini  kabul edecek. (Başbakanlık Şeref Salonu - 12.00)

Görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman’ın huzurunda Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir tarafından “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü” imzalanacak. (Bakanlar Kurulu Toplantı Odası)

 

Başbakan Tufan Erhürman, Akdoğan Kültür ve Gençlik Merkezi’nde yapılacak “halkla buluşma toplantısına” katılacak. (19.30)

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izleyecek. (Yer: YDÜ – AKKM / 20.00)

 

*****************

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten sürücülere uyarı
Polisten sürücülere uyarı
Polisten sis uyarısı
Polisten sis uyarısı
Helal sana butik 392
Helal sana butik 392
GAÜ akademisyeni Dr. Akyar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyasetinde ki duruşunu değerlendirdi
GAÜ akademisyeni Dr. Akyar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyasetinde ki duruşunu değerlendirdi
Polis, Şiddetli Yağış Nedeniyle Ciklos Mevkii İle Boğaz Kavşağı Arası Görüş Mesafesinin Azaldığını Duyurdu
Polis, Şiddetli Yağış Nedeniyle Ciklos Mevkii İle Boğaz Kavşağı Arası Görüş Mesafesinin Azaldığını Duyurdu
Kar-iş başkanlığına Bekir Beksan Akandere getirildi
Kar-iş başkanlığına Bekir Beksan Akandere getirildi
Tatar, Güzelyurt bölgesinde temaslarda bulundu
Tatar, Güzelyurt bölgesinde temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “cumhurbaşkanımız Anastasiadis’ten Desantralizasyon Konusunda Somut Öneriler Dinlemeyi Beklemektedir”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “cumhurbaşkanımız Anastasiadis’ten Desantralizasyon Konusunda Somut Öneriler Dinlemeyi Beklemektedir”
Asgari Ücrete Yapılan İtirazlar Değerlendirildi… Daha Önce Belirlenen Rakamlar Onaylandı
Asgari Ücrete Yapılan İtirazlar Değerlendirildi… Daha Önce Belirlenen Rakamlar Onaylandı
KTTO, KTSO ve KTOB KIB-TEK’teki toplu iş sözleşmesini eleştirdi
KTTO, KTSO ve KTOB KIB-TEK’teki toplu iş sözleşmesini eleştirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim