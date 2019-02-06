7 Şubat 2019 Perşembe Gündemi

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC’ye gelecek. (08.15)

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı’nı ziyaret edip İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’la görüşecek. (09.50)

Heyetler arası yapılacak toplantının ardından “Suçların Önlenmesi ve Ülkeye Giriş Çıkışlarda Sakıncalı İnsanların Tespitine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalanacak.

Hayatını kaybeden eski bakan ve milletvekillerinden Hasan Yumuk için Meclis bahçesinde tören düzenlenecek. (10.00)

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nda haftalık olağan görüşmelerini yapacak. (10.30)

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soyluyu ve heyetini kabul edecek. (Başbakanlık Şeref Salonu - 12.00)

Görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman’ın huzurunda Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir tarafından “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü” imzalanacak. (Bakanlar Kurulu Toplantı Odası)

Başbakan Tufan Erhürman, Akdoğan Kültür ve Gençlik Merkezi’nde yapılacak “halkla buluşma toplantısına” katılacak. (19.30)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izleyecek. (Yer: YDÜ – AKKM / 20.00)

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