7 Örgüt, “akdenizliler Birliği Platformu” Adı Altında Toplandı

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 (.): Kıbrıs konusunda ortak görüş ve inanca sahip 7 sivil toplum örgütü, “Akdenizliler Birliği Platformu” adı altında toplandı.

7 örgütün imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Genel başkanlığını Hikmet Aygüner ve yardımcılığını Mehmet Bahadır Kurumanastırlı’nın yürüteceği platforma katılan örgütlerin 3’er ay sürelerle sözcü görevi yapacakları belirtildi.

Açıklamada örgütle ilgili şu bilgiler verildi:

“Ulusal Kıbrıs davasında gönül veren, güçlü Türkiye güçlü KKTC’ye, Anavatan Türkiye ile bütünleşmeye, KKTC Devleti’nin tanınmasına ve tanıtılmasına, milli ve manevi değerlerimizin güçlendirilmesine, büyük Türkiye idealine inanan,

Garanti ve ittifak anlaşmasının kaldırılması, şehit kanları ile sulanan Kıbrıs toprağından taviz verilmesine karşı çıkan,

Kıbrıs’ta iki devletli çözüm politikası etrafında kenetlenen bütün sivil toplum örgütleri, Akdenizliler Birlik Platformunu kurmuşlardır.”

Akdenizliler Birliği Platformu’nu kuran ve veya sonradan katılan sivil toplum kuruluşları ise şöyle açıklandı:

“Akdeniz Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hikmet Aygüner, KKTC Hizmet Sendikası Genel Başkanı Mehmet Kurumanastırlı, Büyük Türkiye Dergahı Genel Başkanı Osman Valan, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Hüseyin Gürlek, Osmanlı Dövüşü Derneği Feyzi Kurumanastırlı, Genç Mücahitler Derneği Genel Başkanı Hasan Kurumanastırlı, Güvenlik Çalışanları Derneği Genel Başkanı Hasan Kurumanastırlı.”

(ÖK)