7 Mart 2019 Perşembe Gündemi



CMC Maden atıklarının insan üzerindeki etkilerini araştırmak için, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’na bağlı 7 sivil toplum örgütü ile Güneyden Laona Vakfı, iki toplumlu bir proje hayata geçiriyor. Projeyle ilgili basın toplantısı, Tabipler Birliği’nde yer alacak. (10.00)



İçişleri Bakanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, Merkezi Cezaevi’nde, kadın mahkûm ve tutuklulara yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” farkındalığını artırmak için bir etkinlik düzenleyecek. Etkinliğin açılışında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem konuşma yapacak. Fetine’yi Ararken isimli film gösterilecek. (10.00)



Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Atlılar Şehitliği’nde ve Muratağa-Sandallar Şehitler Anıtı önünde şehit aileleri ve köy halkı ile anma töreni gerçekleştirecek. (12.30)



Girne Özgürada Lions Kulübü’nün düzenlediği “20. Kadın Dünyasından Renkler” isimli resim sergisi, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak. (15.00)



Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ''8 Mart'ta 8 Kadın 8 Hayat'' isimli söyleşi düzenleyecek. (Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi - 15.00)



Feminist Atölye, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında AKEL Milletvekili, eski Lefkoşa Belediyesi Başkanı ve Dialogos Yayın Grubu Koordinatörü Eleni Mavrou’nun konuşmacı olarak katılacağı konferans düzenleyecek. (Naci Talat Vakfı -19.00)



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