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7 Ekim 2019 Pazartesi Gündemi

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) ve Uluslararası Acil Durum Yönetimi Topluluğu (TIEMS) işbirliğinde “Afete Direnişçilik Sertifika Eğitimi” programının açılışı yapılacak. Yer:: YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi – Salon-4, Kat-1) (09.00)

7 Ekim 2019 Pazartesi Gündemi

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) ve Uluslararası Acil Durum Yönetimi Topluluğu (TIEMS) işbirliğinde “Afete Direnişçilik Sertifika Eğitimi” programının açılışı yapılacak. Yer:: YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi – Salon-4, Kat-1) (09.00)

06 Ekim 2019 Pazar 13:33
7 Ekim 2019 Pazartesi Gündemi

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) ve Uluslararası Acil Durum Yönetimi Topluluğu (TIEMS) işbirliğinde “Afete Direnişçilik Sertifika Eğitimi” programının açılışı yapılacak. Yer:: YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi – Salon-4, Kat-1) (09.00)

Muratağa Katliam Çukuru’nda 14 Ağustos 1974 tarihinde toplu olarak katledilen şehitlerden 21’i daha devlet töreniyle Muratağa – Sandallar Şehitliği’ne defnedilecek. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar da katılacak. (10.00)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası kan bağışı kampanyası düzenleyecek. Yer: DAÜ CL Binası ana girişi (10.00)

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak.  (12.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Taşkınköy Spor Kulübü Raif Denktaş Halı Sahası açılışına katılacak.  Yer: Taşkınköy Spor Kulübü Tesisleri (18.30)

Alev Adil ve Aslı Bolayır’ın, “FMR (Efemer)” isimli resim ve enstalasyon sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak. (19.00)

 

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