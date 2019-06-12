“7. Baraka Yaz Kursları” Başlıyor

Lefkoşa, 12 Haziran 19 (.): Baraka Kültür Merkezi, yaz aylarında ilkokul çocuklarına (7-11 yaş) yönelik yaz kursları düzenliyor. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek yaz kursları ücretsiz olacak.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, kursların bu yılki teması ‘Kağıda Kaleme Sarılın’ olarak belirlendi.

Alanında deneyimli öğretmenler eşliğinde çocuklarla buluşulacak kurslarda, eğitsel spor oyunları, seramik, müzik, İngilizce, Yunanca, yoga, görsel sanatlar, halk dansları, modern dans, satranç ve daha birçok farklı etkinlik yer alacak.

Bu sene iki farklı etaptan oluşacak olan yaz kursunun ilk etabında çocuklar, 19 Haziran’dan ay sonuna kadar her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kapalı spor salonunda eğitsel spor oyunları aktivitesi yapacak.



1 Temmuz’dan itibaren Baraka Kültür Merkezi Lokali’nde bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile buluşacak. Kurslar, 20 Temmuz Cumartesi günü Şölenle son bulacak.Baraka Kültür Merkezi açıklamasında, “Ülkede yaşanan muhafazakarlaşmanın ve yoksulluğun artarak devam ettiği bu süreçte en önemli varlığın çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Ve herkese de bunların karşısında Kağıda Kaleme Sarılın diyor, ülkemizde çocuklarımızı bilimle, sanatla, sporla buluşturacak aktivitelerin artmasını diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.(GÖZ/ÖK)