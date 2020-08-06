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7 Ağustos 2020 Cuma Gündemi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi\'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunacak. (09.30)

06 Ağustos 2020 Perşembe 19:08
7 Ağustos 2020 Cuma Gündemi
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunacak. (09.30)

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Bakan Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile  DAÜ, LAÜ, UKÜ, ODTÜ KKK  ve Final Üniversitesi  arasında  imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede  İşbirliği Protokolü " kapsamında, beş üniversitenin temsilcileriyle bir araya gelecek. (09.45-Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

HAKSEN, CAS çalışanlarının alacaklarıyla ilgili şirketler mukayyitliğine bilgi edinme başvurusunda bulunarak, basın açıklaması yapacak. (12.30)

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