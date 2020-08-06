7 Ağustos 2020 Cuma Gündemi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunacak. (09.30)

Bakan Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile DAÜ, LAÜ, UKÜ, ODTÜ KKK ve Final Üniversitesi arasında imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İşbirliği Protokolü " kapsamında, beş üniversitenin temsilcileriyle bir araya gelecek. (09.45-Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

HAKSEN, CAS çalışanlarının alacaklarıyla ilgili şirketler mukayyitliğine bilgi edinme başvurusunda bulunarak, basın açıklaması yapacak. (12.30)

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