795 üreticiye 24 milyonTL’ye yakın ödeme

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, (SÜTEK) 16 - 31 Ağustos 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödeyeceğini bildirdi.

SÜTEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 - 31 Ağustos 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 795 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı olan 23 milyon 815 bin 954.60 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.