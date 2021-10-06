795 üreticiye 24 milyonTL’ye yakın ödeme

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, (SÜTEK) 16 - 31 Ağustos 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödeyeceğini bildirdi.
Son Güncelleme: 06.10.2021 13:45
16 - 31 Ağustos 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödeniyor..
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, (SÜTEK) 16 - 31 Ağustos 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödeyeceğini bildirdi.