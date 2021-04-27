'78 şişe içki' hırsızlığı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da meydana gelen içki hırsızlığı ile ilgili tutuklanan 17 yaşındaki K.K. ile suç ortağı H.K. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Serhat Özcü, 2021 yılı Nisan ayı içerisinde, Lapta’da faaliyet gösteren bir süpermarkette çalışan K.K.’nin arkadaşı H.K.ile birlikte marketten 72 şişe viski ve 6 şişe rakıyı çaldıklarını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada zanlıların önceki gün Lefkoşa’da gözaltına alındıklarını ifade etti. Polis, zanlıların marketten çaldıkları 48 şişe viski ile 6 şişe rakıyı Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine 4200 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiklerini tespit ettiklerini ifade etti. Çalınan diğer 24 şişe viski zanlıların tasarruflarında bulunarak emare olarak alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, çalınan tüm içkilerin bulunduğunu, zanlıların sabıkasız olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, her iki zanlının da 20 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına, ayrıca her iki zanlı için ikişer kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.