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78'i yerel 100 pozitif vaka
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78'i yerel 100 pozitif vaka

"Toplam 11.379 test yapıldı, 78'i yerel 100 pozitif vakaya rastlandı, 131 kişi taburcu edildi"

01 Ağustos 2021 Pazar 19:04
78'i yerel 100 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.379 olup, 78'i yerel 100 pozitif vakaya rastlanmış, 131 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından deniz yolu, 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 78 kişi ise yerel vakadır.

21 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-5 / Yenikent-2/ Gönyeli-3/ Değirmenlik-2/ Hamitköy-2/ Metehan-1/ Taşkınköy-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-2/

Girne

Girne Merkez-17/ Lapta-2/ Kaşgar-2/ Ozanköy-1/ Karaağaç-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Zeytinlik-1/ Yukarı Girne-2/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-2/ Çatalköy-4

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4/ Serdarlı-1/ Maraş-7/ Tuzla-1/ Mormenekşe-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-2 / Sakarya-1/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

1 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.379

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 8

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

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Yerel Vaka Sayısı: 78

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 131

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.966.936

Toplam Vaka Sayısı: 11.661

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9994

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1627

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1442

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 92

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1189

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 176

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 132

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2261

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.213

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