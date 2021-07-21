77'si yerel 92 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.138 olup, 77'si yerel 92 pozitif vakaya rastlanmış, 160 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 77 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1 / Ortaköy-1/ Gönyeli-6 / Marmara-2 / K.kaymaklı-2 / Kızılbaş-1/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-3 / Gaziköy-2
Girne
Girne Merkez-10/ Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-1/ Alsancak-7 / Çatalköy-2 / Lapta-5 / Yukarı Girne-2 / Boğazköy-2 / Karşıyaka-2 / Doğanköy-1/ Beylerbeyi-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 8/ Vadili-1/ Pile-3/ Çanakkale-1/ Tuzla-2 / Anadolu-1/ Ulukışla-1
İskele
Yenierenköy-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez- 1
Lefke
Gemikonağı-1/ Lefke Merkez-1/ Doğancı-1
21 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.138
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 92
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 77
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 160
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.769. 323
Toplam Vaka Sayısı: 10.190
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8954
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1199
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1002
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 131
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 37
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 519
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 447
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 125
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2473
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.135