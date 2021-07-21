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77'si yerel 92 pozitif vaka
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77'si yerel 92 pozitif vaka

"Toplam 12.138 test yapıldı, 77'si yerel 92 pozitif vakaya rastlandı, 160 kişi taburcu edildi"

21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:32
77'si yerel 92 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.138 olup, 77'si yerel 92 pozitif vakaya rastlanmış, 160 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 77 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1 / Ortaköy-1/ Gönyeli-6 / Marmara-2 / K.kaymaklı-2 / Kızılbaş-1/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-3 / Gaziköy-2

Girne

Girne Merkez-10/ Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-1/ Alsancak-7 / Çatalköy-2 / Lapta-5 / Yukarı Girne-2 / Boğazköy-2 / Karşıyaka-2 / Doğanköy-1/ Beylerbeyi-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 8/ Vadili-1/ Pile-3/ Çanakkale-1/ Tuzla-2 / Anadolu-1/ Ulukışla-1

İskele

Yenierenköy-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez- 1

Lefke

Gemikonağı-1/ Lefke Merkez-1/ Doğancı-1

21 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.138

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 92

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 77

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 160

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.769. 323

Toplam Vaka Sayısı: 10.190

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8954

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1199

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1002

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 131

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 37

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 519

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 447

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 125

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2473

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.135

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