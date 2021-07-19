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77'si yerel 90 pozitif vaka
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77'si yerel 90 pozitif vaka

"Toplam 22.801 test yapıldı, 77'si yerel 90 pozitif vakaya rastlandı, 141 kişi taburcu edildi"

19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:27
77'si yerel 90 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.801 olup, 77'si yerel 90 pozitif vakaya rastlanmış, 141 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 77  kişi ise yerel vakadır. 21 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-3 / Gönyeli-6 / Meriç-1/ Taşkınköy-4 / Alayköy-1/ Yenişehir-3 / Marmara-1/ Ortaköy-1/ Akıncılar-1

Girne

Girne Merkez- 18 / Karaoğlanoğlu-3 / Alsancak-2 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1 / Ozanköy-1/ Esentepe-1/ Karaman-1/ Dikmen-1

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Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Karakol-1 / Sakarya-2 / Yeniboğaziçi-1/ Gülseren-4 / Baykal-1

İskele

İskele Merkez-3 / Yenierenköy-1/ Sazlıköy-1 / Bafra-1 / Kumyalı-1/ Büyükkonuk-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2 / Güneşköy-3 / Bostancı-1

19 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.801     Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 90 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10   Yerel Vaka Sayısı: 77  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 141  Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.749.853 Toplam Vaka Sayısı: 9980 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8675 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1269   Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 84     Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1039 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 140     Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  6 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1241 Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 535 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 351 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2176   Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 26.594

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