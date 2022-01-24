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763 sandıktan 650’si açıldı

24 Ocak 2022 Pazartesi 01:00
763 sandıktan 650’si açıldı

KKTC 2022 MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

KKTC’de bugün yapılan ve 763 sandıkta oy kullanılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarında 650 sandık açıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu internet sitesindeki sonuçlara göre Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor.

UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarıyor.

650 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı: 650

Oy Kullanan Seçmen: 98 bin 623

KKTC Geneli Geçerli Oy:  4 milyon 144 bin 911

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Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.75

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %31.58

Demokrat Parti (DP): % 7.59

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.54

Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.92

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.64

Halkın Partisi (HP): % 6.60

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.36

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Son Güncelleme: 24.01.2022 01:23
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