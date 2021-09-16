banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
74'ü yerel 97 pozitif vaka
74'ü yerel 97 pozitif vaka
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Bakanlar Kurulu'ndan Asya bebek için karar!
Asya bebeğe devlet eli
“Arıklı yalan söylüyor!”
“Arıklı yalan söylüyor!”
banner376
Flaş Haber
74'ü yerel 97 pozitif vaka
Kapat

74'ü yerel 97 pozitif vaka

"Toplam 13.193 test yapıldı, 74'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlandı, 85 kişi taburcu edildi"

16 Eylül 2021 Perşembe 18:52
74'ü yerel 97 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.193 olup, 74'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlanmış, 85 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 74 kişi ise yerel vakadır. 

20 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, Bölgesi'ndendir. 

16 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.193    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19   

Yerel Vaka Sayısı: 74 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 85  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .658.594  

banner341
Toplam Vaka Sayısı: 18.481  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.740 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1668 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1593 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 73 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3529 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 748 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 608 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5279 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 50.050 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “KKTC’de yaşayan Maronitlerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan önerileri değerlendireceğiz”
Tatar: “KKTC’de yaşayan Maronitlerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan önerileri değerlendireceğiz”
Ataoğlu: “Toplumsal çevre bilincinin oluşturulması için küçük yaştan çevre eğitimine başlanacak”
Ataoğlu: “Toplumsal çevre bilincinin oluşturulması için küçük yaştan çevre eğitimine başlanacak”
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu sporcularını kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu sporcularını kabul etti
Arıklı Kırgızistan’da başarılı olan sporcuları kabul etti
Arıklı Kırgızistan’da başarılı olan sporcuları kabul etti
Cumhurbaşkanlığı: “İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie'nin yaptığı açıklamalar tarafsızlık ilkesine ters düşmektedir”
Cumhurbaşkanlığı: “İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie'nin yaptığı açıklamalar tarafsızlık ilkesine ters düşmektedir”
DP “Unutulmayanlar Gecesi” düzenledi
DP “Unutulmayanlar Gecesi” düzenledi
Arıklı, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti
Arıklı, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti
Üstel:” Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi Laboratuvarlarında daha çağdaş yeni dönem başlıyor”
Üstel:” Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi Laboratuvarlarında daha çağdaş yeni dönem başlıyor”
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi adli yılı açtı
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi adli yılı açtı
Şefik: “Hali hazırda kaza mahkemelerinde 10 bin 743 hukuk, 13 bin 651 ceza, 664 aile davası var”
Şefik: “Hali hazırda kaza mahkemelerinde 10 bin 743 hukuk, 13 bin 651 ceza, 664 aile davası var”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim