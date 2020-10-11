AÇILMAYAN 27 SANDIK KALDI
TATAR YÜZDE 32.43, AKINCI YÜZDE 29.71
KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 711’i, açıldı. Sonuçları duyurulmayan sadece 27 sandık kaldı. Seçimi Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı ilk iki sırada götürüyor. Seçime katılım oranı yüzde 56.06 oldu.
YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
Ersin Tatar: %32.43 - 34605
Tufan Erhürman: %21.60 - 23053
Erhan Arıklı:%5.41 - 5777Fuat Çiner: %0.29 - 313
Arif Salih Kırdağ: %0.25 - 271
Ahmet Boran: %0.07 - 75
Mustafa Ulaş: %0.06 - 68
Alpan Uz: %0.14 - 150
Kudret Özersay: %5.75 - 6136
Mustafa Akıncı: %29.71 - 31699
Serdar Denktaş %4.24 - 4527