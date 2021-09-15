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73'ü yerel 95 pozitif vaka

"Toplam 13.840 test yapıldı, 73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi taburcu edildi"

15 Eylül 2021 Çarşamba 18:49
73'ü yerel 95 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.840 olup, 73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 73 kişi ise yerel vakadır. 

20 kişi Lefkoşa, 16  kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, Bölgesi'ndendir. 

15 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.840   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 95  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18   

Yerel Vaka Sayısı: 73 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .645.401 

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Toplam Vaka Sayısı: 18.392  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.655 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1664 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 68  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1588 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 73 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3294 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 742 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 625 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5139  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 49.442

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