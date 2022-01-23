72 sandığa göre seçim sonuçları...

KKTC 2022 MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR
KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı: 72
Oy Kullanan Seçmen: 8746
KKTC Geneli Geçerli Oy: 344021
Oyların partilere göre dağılımı:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %30.87 -212402 oy
Demokrat Parti (DP): %8.98 – 61786 oy
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.88 -12960 oy
Bağımsızlık Yolu (BY): %1.35 – 9256 oy
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %7.50 – 51592 oy
Halkın Partisi (HP): %5.29 – 36384 oy
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %3.04 - 20924 oy