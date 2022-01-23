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72 sandığa göre seçim sonuçları...

23 Ocak 2022 Pazar 21:15
72 sandığa göre seçim sonuçları...

KKTC 2022 MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı: 72

Oy Kullanan Seçmen: 8746

KKTC Geneli Geçerli Oy: 344021

Oyların partilere göre dağılımı:

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) %41.08 -282664oy

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %30.87 -212402 oy

Demokrat Parti (DP): %8.98 – 61786 oy

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.88 -12960 oy

 Bağımsızlık Yolu (BY): %1.35 – 9256 oy

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %7.50 – 51592 oy

Halkın Partisi (HP): %5.29 – 36384 oy

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %3.04  - 20924 oy

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Son Güncelleme: 23.01.2022 21:24
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