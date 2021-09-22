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71'i yerel, 80 pozitif vaka
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71'i yerel, 80 pozitif vaka

"Toplam 15.700 test yapıldı, 71'i yerel, 80 pozitif vakaya rastlandı, 123 kişi taburcu edildi"

22 Eylül 2021 Çarşamba 18:36
71'i yerel, 80 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.700 olup, 71'i yerel 80 pozitif vakaya rastlanmış, 123 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır. 

28 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

22 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.700 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 71  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 123 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .769.138 

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Toplam Vaka Sayısı: 18.967 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.765 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1128 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1058  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 76  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4411 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 826 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 929 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6192  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.282

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