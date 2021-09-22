71'i yerel, 80 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.700 olup, 71'i yerel 80 pozitif vakaya rastlanmış, 123 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır.
28 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
22 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.700
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 71
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 123
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .769.138
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.765
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1128
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1058
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 76
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4411
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 826
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 929
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6192
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.282