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‘700 Bin TL’ talihlisine teslim edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mayıs 2021 tarihli Devlet Piyangosu’nun 700 Bin TL’lik çekiliş ikramiyesi bugün teslim edildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:41
‘700 Bin TL’ talihlisine teslim edildi
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‘17089’ numaralı bilete isabet eden 700 Bin TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa’da ikamet eden ve isminin gizli kalmasını isteyen şanslı vatandaşımız tarafından teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek sağlıklı ve güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatının 20 TL olduğu çekilişin büyük ikramiyesi 350 Bin TL.

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