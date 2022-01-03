7 saatlik elektrik kesintisi

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Tatlısu Mallıdağ Kavşağı ile Küçükerenköy arasına elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

“Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”