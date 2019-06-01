7. Leymosunlular geleneksel pikniği 9 Haziran’da

Leymosun Kültür Vakfı, gelenekselleşen pikniklerinin bu yıl yedincisini 9 Haziran’da Boğaz Piknik Alanı’nda düzenliyor.

Her yıl gerçekleştirilen etkinlikte bu yıl birçok yarışmayla nostaljik çocuk oyunları oynanacak. Macun yarışması turunçgil, ceviz ve karpuz şeklinde 3 ayrı başlıkta gerçekleşecek. Macun yarışmasına katılacak olanların evlerinde yapmış oldukları macunları küçük bir kavanozda 11.30’a kadar vakıf standında teslim etmeleri gerekiyor.

Şeftali kebabı yarışmasına katılmak isteyenler ise, o gün mangallarında pişirecekleri şeftalileri 13.00-14.00 arasında vakıf stantına teslim etmeleri bekleniyor.

Tavla turnuvasına katılacak olanların da 14.00’e kadar vakıf masasına kayıt yaptırmaları ve 14.30’da turnuvaya hazır olmaları gerekiyor.

Etkinlikte Grup Otantik ve Mustafa Kutbittin Kıbrıs’a özgü parçalardan oluşan bir konser verecek. TUFAD Halk Dansları Ekibi de danslarıyla etkinliğe renk katacak.



Etkinlikten elde edilecek gelirle, geçtiğimiz aylarda TOL ve DTB Amatör Kadın Takımlarının öncülüğünde başlayan gençleri spora teşvik amaçlı gerçekleşecek turnuvalara katkı sağlanacak.Etkinliğe Leymosunlu olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılması bekleniyor.Ana sponsorluğunu Girne Belediyesi’nin yapacağı piknik, Güzelyurt ve Gazimağusa Belediyelerinin ve birçok firmanın katkılarıyla gerçekleşecek.Güzelyurt ve Gazimağusadan katılmak isteyen vasıtasız yaşlıları için birer otobüs organize edilmiştir. Otobüslere kayıt yaptırmak isteyenler Güzelyurt’tan 0533-866 4232 ve Gazimağusadan ise 0548-8450007 numaralardan irtibata geçebilirler.