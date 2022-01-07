7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlanıyor

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 7-14 Ocak Beyaz Baston görme engelliler haftasının esas içeriği; beyaz baston tutan görme engellilerin bağımsız rahat hareket edebilmeleri için sorumluluk taşıyan yerel belediyeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar ve birimlerle şehirler arası yol trafiği ile ilgili gerekli alt yapı ve sinyalizasyonların görme engellilere göre inşa edilmesi ve düzenlenmesi hususlarında hafta dolayısıyla tüm ilgili yetkililerin dikkatlerini çekmek.
Açıklamada şöyle denildi: