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7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlanıyor

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin almış olduğu bir kararla bu yıl yine 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasınının ülkede kutlanacağı açıklandı.

07 Ocak 2022 Cuma 09:45
7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlanıyor

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 7-14 Ocak Beyaz Baston görme engelliler haftasının esas içeriği; beyaz baston tutan görme engellilerin bağımsız rahat hareket edebilmeleri için sorumluluk taşıyan yerel belediyeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar ve  birimlerle şehirler arası yol trafiği ile ilgili gerekli alt yapı ve sinyalizasyonların görme engellilere göre inşa edilmesi ve düzenlenmesi hususlarında hafta dolayısıyla tüm ilgili yetkililerin dikkatlerini çekmek.

Açıklamada şöyle denildi:

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“Ülke çapında trafikte bulunan tüm araç sürücülerinin, işyerleri bulunan esnaf ve vatandaşların beyaz baston tutan tüm görme engellilere gerek yaya geçişlerinde gerekse yol ve kaldırım üzerinde yürüyüşlerinde engelsiz bir ortam yaratılması için duyarlı olunmasını tüm ilgili halkımızdan beklerken,ayrıca hafta boyunca görme engellilerin başta istihdam ve diğer  sosyal ve ekonomik sorunlarıda dile getirilecektir.”

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Son Güncelleme: 07.01.2022 09:52
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