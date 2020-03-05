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6 Mart 2020 Cuma Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni (10.15) ve Şehit Yalçın İlkokulu’nu (11.00) ziyaret edecek.

6 Mart 2020 Cuma Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni (10.15) ve Şehit Yalçın İlkokulu’nu (11.00) ziyaret edecek.

05 Mart 2020 Perşembe 17:43
6 Mart 2020 Cuma Gündemi
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni (10.15) ve Şehit Yalçın İlkokulu’nu (11.00) ziyaret edecek.
KTOEÖS ve KTÖS  “Hükümetin Göç Yasasında seçim yasağı öncesi giderayak değişiklik yaptığı ve kamu çalışanları arasındaki eşitsiz ve adaletsizliği daha da artırdığı” gerekçesiyle  KTOEÖS’te  ortak açıklama yapacak. (11.00)
YKP yetkilileri, BES’i ziyaret edecek. (11.00)

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Parlamentosunda temsil eden Milletvekilleri ile bir araya gelecek. (Yer: Cumhuriyet Meclisi) (13.00)
Uluçay’ın başkanlık edeceği bir diğer toplantıda, Anayasa değişikliği için yasa önerisinin detayları görüşülecek (20 Şubat’taki toplantının devamı niteliğinde) (Yer: Cumhuriyet Meclisi) (14.30)

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