6 Mart 2019 Çarşamba Gündemi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 09.00-11.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Şehir Planlama Dairesi’nde, binanın kullanılamaz durumda olması gerekçesiyle grev yapacak. (Basın Açıklaması 10.00)

K.T. Eğitim Vakfı organizasyonu kapsamında, Cypri Cola / Evsu Ltd. ile K.T. Öğretmenler Koop. Ltd. Sponsorluğu’nda gerçekleşen “Kompozisyon ve Kitap Ayracı yarışmaları” ödül töreni Lefkoşa AKM’de yapılacak. (10.30)

Tıp-İş, 8 Mart ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle Lefkoşa Belediyesi Kadın Sığınma evi yetkililerini LTB Binası’nda ziyaret edecek ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili açıklama yapacak. (12.30)

KTHY davası Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülecek. (14.00)

Girne Akdeniz Lions Kulübü Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde “Kadınca Esintiler XI” konulu karma resim sergisi düzenliyor. Açılışı İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars yapacak. (16.30)

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