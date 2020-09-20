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69 Yaşındaki Yaşar Cambazoğluları Aniden Rahatsızlarak Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Gaziamağusa’da sakin Yaşar Cambazoğluları (E-69), bakımını yapmakla sorumlu olduğu Park Tiara isimli apartmanın en üst katında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

20 Eylül 2020 Pazar 11:22
69 Yaşındaki Yaşar Cambazoğluları Aniden Rahatsızlarak Yaşamını Yitirdi
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Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Gaziamağusa’da sakin Yaşar Cambazoğluları (E-69), bakımını yapmakla sorumlu olduğu Park Tiara isimli apartmanın en üst katında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

GİRNE’DE UYUŞTURUCU

Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, bir işyerinin araç park yerinde park halinde bulunan araç içinde şüpheli görülen İ.B.’nin (E-30) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye  emare olarak el konulurken, zanlı tutuklandı.

MUTLUYAKA’DA UYUŞTURUCU

Öte yandan dün akşam saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa anayolunun Mutluyaka yol kavşağı civarında devriye halindeki polis ekibi tarafından yol kenarında park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli görülen E.A.’nın (E-25) üzerinde ve aracında yapılan aramada,  yaklaşık yirmi beş miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

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Uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulurken, zanlı E.A. tutuklandı.

HİLE İLE HIRSIZLIK

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede 900 Euro karşılığı maaşla sözleşmeli olarak işe başlayan Y.A.’nın (E-25), üniversitenin muhasebe işlerini yürüten şirket tarafından bahse konu şahsın banka hesabına 900 Euro yerine yanlışlıkla 1.500 Euro yatırılması üzerine, bu hatadan faydalanarak 11 ay süreyle hesabına fazladan yatırılan toplam 6.600 Euro parayı yetkililere bildirmeyip tasarrufuna geçirerek hile ile hırsızlık yaptığı tespit edildi.

3 Ekim 2019-17 Eylül 2020 tarihleri arasında meydana gelen olayla ilgili zanlı bugün  Ercan Hava Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

HASPOLAT’TA ARAÇ YANGINI  

Haspolat’ta Cumhuriyet Mahallesi üzerinde toprak alan içerisinde park halinde bulunan Ceren Habraji’ye ait SG 978 plakalı salon araçta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bugün saat 02.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

(TUĞ/HA)

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